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"Наш долг - чистить российскую агентуру": Секретарь СНБО отреагировал на скандальные публикации Ломаченко

Алексей Данилов высказался о поведении боксера.
Сегодня, 15:12
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Секретарь Совета национально безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал публикации чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Недавно боксер, несмотря на возмущение, настойчиво постил видео с митрополитом так называемой УПЦ МП Лонгином, который обвинил Украину в том, что она ведет войну с Богом, церковью и своим народом.

"Если бы меньше упоминали такие фамилии, все бы вообще шло спокойно и тихо. Возможно, этот человек (Ломаченко) ходит в церковь. Я хочу сказать, что мы с церковью не боремся. Мы боремся с теми гражданами, которые поддерживают российскую федерацию, которые имеют на сегодняшний день 111-ю статью - за государственную измену.

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Ходите, пожалуйста, куда угодно, молитесь какому угодно богу. Нам все равно, человек в рясе, в костюме Brioni или в спортивном костюме, но если он будет поддерживать россию, будет открыто выступать с этим, у такого человека будут хлопоты с нашей страной. Это недопустимо во время войны, и всем нужно понять, что это наш долг - чистить, чистить и чистить всю российскую агентуру с наших территорий.

Еще раз подчеркиваю: ни с какой церковью мы не воюем. У нас нет такой задачи - с кем-то воевать. Я имею в виду институции, организации и так далее. Но если те или иные люди причастны к поддержке страны-агрессора, имеют с ней контакты, то пусть скажут об этом вслух, соберут свои вещи и отправятся на россию - что вы тогда здесь делаете?" - сказал Данилов в комментарии 24 каналу.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко был внесен в реестр госпредателей Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко война с россией

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