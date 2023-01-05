"Вероятно, его сознанием манипулируют": Промоутер Усика попытался объяснить скандальное поведение Ломаченко

При этом Александр Красюк сообщил, что не общается с боксером.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал антиукраинские действия Василия Ломаченко и недавние скандалы, связанные с его поддержкой различных представителей так называемой УПЦ московского патриархата.

Гендиректор K2 Promotions сообщил, что не общается с боксером, и предположил, что его сознанием могут манипулировать.

"Я не могу никак это прокомментировать больше, чем это комментируется в открытой среде. То есть, речь идет о том, что я не общаюсь с Ломаченко персонально, я не знаю его настоящую точку зрения. Но, если мы посмотрим его последние публикации в Instagram, то видим одно и то же направление.

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Конечно, это все закрыто за такой ширмой религии, веры в Бога, православия. Но это все не более, чем сентиментализм. Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием. Это не моя выдумка, а то, что известно всему просвещенному миру.

И, вероятно, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют. Но с моей стороны - это не больше, чем предположение. Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник россии, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так", - приводит слова Красюка 24 Канал.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко был внесен в реестр госпредателей Украины.