iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Скоро будут новости": Гвоздик начал новый тренировочный лагерь

Украинский боксер в ближайшем будущем проведет свой следующий бой.
Сегодня, 09:19
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) сообщил о том, что начал подготовку к следующему бою.

Украинец в Instagram опубликовал фотографии со своей тренировки.

"Начал новый кемп. Несколько качественных раундов с Зурдо Рамиресом, возвращающимся 18 марта. В скором времени будут новости", - написал Гвоздик.

Напомним, Гвоздик в феврале возобновил профессиональную карьеру, победив мексиканца Жозуэ Обандо.


Статьи по теме

Усик - о бое с Фьюри: Большой день приближается Усик - о бое с Фьюри: Большой день приближается
Алаба выбрал Месси, а не Бензема, Салах – Винисиуса: как голосовали капитаны сборных Алаба выбрал Месси, а не Бензема, Салах – Винисиуса: как голосовали капитаны сборных
В НБА обсуждают снижение возрастного ценза для участия в драфте В НБА обсуждают снижение возрастного ценза для участия в драфте
Сногсшибательная красотка утешила Кариуса после поражения в финале Кубка лиги Сногсшибательная красотка утешила Кариуса после поражения в финале Кубка лиги
Помочь журналистам

Видео

Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек
Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс11:17
Усик - о бое с Фьюри: Большой день приближается
Европа11:00
Алаба выбрал Месси, а не Бензема, Салах – Винисиуса: как голосовали капитаны сборных
НБА10:46
В НБА обсуждают снижение возрастного ценза для участия в драфте
Европа10:43
Сногсшибательная красотка утешила Кариуса после поражения в финале Кубка лиги
Европа10:23
Месси поставил Неймара на первое место в голосовании FIFA The Best
Бокс10:19
WBO назначила Кроуфорду обязательного претендента
Украина09:56
"Осталось совсем немного": Шапаренко - о восстановлении от травмы
Европа09:47
Мбаппе поздравил Месси с наградой FIFA The Best
Европа09:37
Ярмоленко и Ротань проголосовали от Украины на премии FIFA The Best
Теннис09:21
Костюк и Ястремская вылетели в первом раунде парного турнира WTA250 в США
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK