"Скоро будут новости": Гвоздик начал новый тренировочный лагерь

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) сообщил о том, что начал подготовку к следующему бою.

Украинец в Instagram опубликовал фотографии со своей тренировки.

"Начал новый кемп. Несколько качественных раундов с Зурдо Рамиресом, возвращающимся 18 марта. В скором времени будут новости", - написал Гвоздик.

Напомним, Гвоздик в феврале возобновил профессиональную карьеру, победив мексиканца Жозуэ Обандо.