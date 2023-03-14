"Его можно понять, как врачи понимают больного": Бетербиев - о высказываниях Усика про россию

Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился мнением по поводу высказываний Александра Усика о вторжении россии в Украину.

По словам представителя Канады, который родом из страны-агрессора, украинец имеет проблемы с головой. Артур предложил относиться к словам Усика не особо серьезно, ведь у того проблемы с головой.

"У меня в любом случае была бы мотивация к нему. Что касается его слов, я думаю, его можно понять, как врачи понимают больного. Они же с понимаем относятся к больному, не говорят: "Ты больной, иди домой".

Так же и боксеру надо какие-то скидки делать, потому что он пропускает много ударов в голову, тем более в тяжелом весе. Надо ему какие-то скидки сделать, чтобы не обижаться на него, с пониманием отнестись. Все-таки тяжелые удары в тяжелом весе", - сказал Бетербиев на подкасте DROZD PODCAST.

Ранее сообщалось, что Усик выразил восхищение воинами украинской армии.