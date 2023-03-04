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"Наши ангелы-хранители": Усик выразил восхищение воинами украинской армии

Украинский чемпион рассказал, как поддерживает связь с украинскими защитниками.
Сегодня, 14:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался об украинских воинах, защищающих страну от российских захватчиков.

Боксер рассказал, что постоянно поддерживает связь с представителями ВСУ, и отметил, что те не жалуются на свою жизнь, несмотря на войну.

"Наши солдаты - это наши ангелы-хранители. Наши воины не жалеют себя, не беспокоятся о своих жизнях и продолжают защищать Украину от врага.

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Почти каждый день или через день я общаюсь со своими друзьями, которые находятся на передовой, и мы не говорим о войне. Они хотят узнать о моих тренировках, просят меня отправить им видео тренировочного процесса, фото, рассказать смешную историю.

Эти парни каждый день находятся между жизнью и смертью, но все равно не жалуются на свою жизнь. Они просто делают правильное дело: защищают свою землю, свою семью и свою страну", - приводит слова Усика CNN.

Ранее Александр Усик призвал союзников помочь Украине оружием в войне с российскими оккупантами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией

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