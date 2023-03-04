"Наши ангелы-хранители": Усик выразил восхищение воинами украинской армии

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался об украинских воинах, защищающих страну от российских захватчиков.

Боксер рассказал, что постоянно поддерживает связь с представителями ВСУ, и отметил, что те не жалуются на свою жизнь, несмотря на войну.

"Наши солдаты - это наши ангелы-хранители. Наши воины не жалеют себя, не беспокоятся о своих жизнях и продолжают защищать Украину от врага.

Читай также: Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024

Почти каждый день или через день я общаюсь со своими друзьями, которые находятся на передовой, и мы не говорим о войне. Они хотят узнать о моих тренировках, просят меня отправить им видео тренировочного процесса, фото, рассказать смешную историю.

Эти парни каждый день находятся между жизнью и смертью, но все равно не жалуются на свою жизнь. Они просто делают правильное дело: защищают свою землю, свою семью и свою страну", - приводит слова Усика CNN.

Ранее Александр Усик призвал союзников помочь Украине оружием в войне с российскими оккупантами.