Бывший соперника Усика из Польши завершил карьеру
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Кшиштоф Гловацки принял решение завершить карьеру.
По словам 36-летнего спортсмена, у него нет больше возможности бороться за титул после поражения британцу Ричарду Риакпо.
"После такого боя я понимаю, что могу забыть о высшем уровне и борьбе за чемпионский титул. Я поговорил об этом со своим промоутером Анджеем Василевским, мы расторгли контракт и расстаемся на дружеской ноте. Это была моя инициатива, а точнее моей жены. Аня не хочет, чтобы я продолжал драться ни в ринге, ни в клетке", - приводит слова боксера Sport.
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Отметим, что Гловацки в последнем поединке проиграл досрочно в четвертом раунде.
Напомним, титул чемпиона мира Кшиштоф завоевал в 2015 году. В своей второй защите он уступил украинцу Александру Усику.