Чисора лаконично сравнил силу удара Усика и Фьюри

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением по поводу потенциально поединка за бесспорный титул в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам британского боксера, у обоих боксеров отсутствует нокаутирующий удар.

"У обоих мужчин нет силы. Так что это будет хороший бой", - приводит слова Чисоры Boxing Social.

Напомним, Чисора провел три поединка с Фьюри, в которых всегда проигрывал. Что касается боя с украинцем, то в октябре 2020-го Дерек также проиграл и ему.

Ранее известный тренер предположил, почему Фьюри не хочет реванша с Усиком.