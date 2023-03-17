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Чисора лаконично сравнил силу удара Усика и Фьюри

Британец ожидает яркий титульный бой.
Сегодня, 13:52
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением по поводу потенциально поединка за бесспорный титул в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам британского боксера, у обоих боксеров отсутствует нокаутирующий удар.

"У обоих мужчин нет силы. Так что это будет хороший бой", - приводит слова Чисоры Boxing Social.

Напомним, Чисора провел три поединка с Фьюри, в которых всегда проигрывал. Что касается боя с украинцем, то в октябре 2020-го Дерек также проиграл и ему.

Ранее известный тренер предположил, почему Фьюри не хочет реванша с Усиком.


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