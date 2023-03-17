Чисора лаконично сравнил силу удара Усика и Фьюри
Британец ожидает яркий титульный бой.
Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением по поводу потенциально поединка за бесспорный титул в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
По словам британского боксера, у обоих боксеров отсутствует нокаутирующий удар.
"У обоих мужчин нет силы. Так что это будет хороший бой", - приводит слова Чисоры Boxing Social.
Напомним, Чисора провел три поединка с Фьюри, в которых всегда проигрывал. Что касается боя с украинцем, то в октябре 2020-го Дерек также проиграл и ему.
Ранее известный тренер предположил, почему Фьюри не хочет реванша с Усиком.