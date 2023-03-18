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Франклин сделал прогноз на свой бой с Джошуа

Американец выйдет в ринг против британского боксера.
Сегодня, 12:40
Энтони Джошуа - Джермейн Франклин / Getty Images
Энтони Джошуа - Джермейн Франклин / Getty Images

Американский супертяжеловес Джермейн Франклин поделился ожиданиями от поединка против бывшего чемпиона его весовой категории британца Энтони Джошуа.

По словам американца, он не сомневается, что добудет победу в бою с британцем.

"Мне комфортно и меня совершенно не смущает, что придется драться на территории оппонента. Для меня в этом нет ничего нового".

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"Если я не нокаутирую Джошуа, то это будет жесткое доминирование. Я пойду к нему и посмотрю, на что он способен. Я постараюсь его заставить совершать ошибки в самом начале поединка", - приводит слова Франклина talkSPORT.

Напомним, Джошуа и Франклин проведут поединок первого апреля на O2 Arena в Лондоне (Великобритания).


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