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"Фьюри всегда будет желать боя с Джошуа": Беллью оценил вероятность поединка двух британцев

Экс-чемпион поделился мнением планах обладателя титула WBC.
Сегодня, 19:59
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался по поводу возможности проведения поединка между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По его мнению, британский боксер всегда будет нацелен на бой с соотечественником, но он не уверен, будет ли для этого у "Цыганского короля" мотивация, если он победит Александра Усика.

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"Фьюри всегда будет хотеть подраться с Джошуа, поскольку этот бой даст ему самый большой гонорар в его жизни. Поэтому он всегда будет желать этого поединка.

Но останутся ли для Фьюри какие-то новые достижения в боксе, если он победит Александра Усика? Совершенно никаких.

Я слышал про фрик-шоу, которое он хочет устроить, сразившись с Фрэнсисом Нганну. Это был бы тотальный мисматч. Это какой-то прикол. Нганну - бывший чемпион UFC. Невозможно представить, что это произойдет. Так что это будет либо Александр Усик, либо вообще никто", - приводит слова Беллью talkSPORT.

Ранее Беллью также поделился мнением о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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