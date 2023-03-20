Жена Усика рассказала, что русские украли с их дома

Екатерина Усик, супруга чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика, рассказала о том, как пострадал их дом в Ворзеле от нашествия российских солдат.

По словам супруги украинского боксера, российские оккупанты украли из дому бойлер. Также агрессоры пытались забрать генератор, но не смогли его запустить.

"Дом в Ворзеле - это отдельная история. Этот дом пережил нашествие орков! И это, конечно, значительно ухудшило его состояние. Из нашего дома орки украли бойлер. Генератор остался чудом - орки его вытащили, но им не хватило клепки в голове его включить. Подумали, что он сломан и оставили, когда бежали оттуда".

Екатерина Усика сообщила, что в их доме сейчас живет семья, которая пострадала от войны.

"Сейчас там живет украинская семья с маленьким ребенком, которые из-за войны потеряли свое жилье - в их многоэтажку в Ирпене попал снаряд. Глава семьи сначала занимался восстановлением нашего дома, а потом мы с Саней предоставили его семье возможность пока пожить там. Недавно навестила их. Молодая пара, ребенок полтора года", - приводит слова Екатерины champion.

Ранее сообщалось, что украинский боксер показал подготовку к бою с Фьюри.