"Мир любит сильных": Усик показал свою подготовку к бою с Фьюри
Украинец продолжает набирать форму, несмотря на отсутствие договоренности о поединке.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою может встретиться в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Стороны пока никак не могут окончательно договориться, а поединок может быть сорван, но украинский боксер еще с декабря готовится к нему в тренировочном лагере.
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На своей странице в Instagram Усик опубликовал фото с одного из занятий, показав, как набирает форму перед долгожданным боем.
"Мир любит сильных", - подписал снимки украинский чемпион.
Отметим, ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что бой между его подопечным и Тайсоном Фьюри может не состояться.