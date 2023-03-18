"Усик - сс*кун": Фьюри дерзко обратился к украинцу из тренировочного лагеря

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз дерзко обозвал своего возможного будущего соперника обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Стороны пока никак не могут окончательно согласовать все условия организации объединительного поединка, и существует вероятность, что бой так и не состоится, но оба боксера уже готовятся к потенциальной встрече в ринге.

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Фьюри решил снова в своем стиле обратиться к Усику из тренировочного лагеря, записав краткое видео, на котором вместе с командой нецензурно обозвал украинца.

"Усик - сс*кун", - прокричал британец вместе с членами своей команды.

Напомним, менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что бой между его подопечным и Тайсоном Фьюри может не состояться.