"Усик - сс*кун": Фьюри дерзко обратился к украинцу из тренировочного лагеря
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз дерзко обозвал своего возможного будущего соперника обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
Стороны пока никак не могут окончательно согласовать все условия организации объединительного поединка, и существует вероятность, что бой так и не состоится, но оба боксера уже готовятся к потенциальной встрече в ринге.
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Фьюри решил снова в своем стиле обратиться к Усику из тренировочного лагеря, записав краткое видео, на котором вместе с командой нецензурно обозвал украинца.
"Усик - сс*кун", - прокричал британец вместе с членами своей команды.
🐈 @usykaa pic.twitter.com/jE0t6OszFF— TYSON FURY (@Tyson_Fury) March 17, 2023
Напомним, менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, что бой между его подопечным и Тайсоном Фьюри может не состояться.