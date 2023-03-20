"Для него будет все ужасно": Фроч назвал потенциального виновника срыва боя Фьюри - Усик

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением о потенциальном поединке Тайсона Фьюри и Александра Усик.

По словам Фроча, он сомневается в проведении боя, ведь времени для его организации очень мало.

"Думаю, этот бой состоится, но больше всего меня беспокоят шестинедельные временные рамки. Это мало времени для организации поединка за звание чемпиона мира".

Фроч добавил, что британец ухудшит свое место в боксе, если титульного боя не будет.

"Если бой не состоится сейчас, то вина будет лежать на Тайсоне Фьюри. Я думаю, для него это будет выглядеть ужасно", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Ранее промоутер Фьюри анонсировал грядущие важные новости.