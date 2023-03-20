iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Для него будет все ужасно": Фроч назвал потенциального виновника срыва боя Фьюри - Усик

Британец отметил важность титульного боя.
Сегодня, 16:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением о потенциальном поединке Тайсона Фьюри и Александра Усик.

По словам Фроча, он сомневается в проведении боя, ведь времени для его организации очень мало.

"Думаю, этот бой состоится, но больше всего меня беспокоят шестинедельные временные рамки. Это мало времени для организации поединка за звание чемпиона мира".

Фроч добавил, что британец ухудшит свое место в боксе, если титульного боя не будет.

"Если бой не состоится сейчас, то вина будет лежать на Тайсоне Фьюри. Я думаю, для него это будет выглядеть ужасно", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Ранее промоутер Фьюри анонсировал грядущие важные новости.


Статьи по теме

Катарина Завацкая: результаты матчей Катарина Завацкая: результаты матчей
Ковингтон готов подраться с Макгрегором Ковингтон готов подраться с Макгрегором
УПЛ: Все лидеры чемпионата проведут матчи 19 тура в один день УПЛ: Все лидеры чемпионата проведут матчи 19 тура в один день
Ливерпуль вряд ли сможет подписать летом Беллингема Ливерпуль вряд ли сможет подписать летом Беллингема
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Теннис19:42
Катарина Завацкая: результаты матчей
ММА19:22
Ковингтон готов подраться с Макгрегором
Украина19:04
УПЛ: Все лидеры чемпионата проведут матчи 19 тура в один день
Европа18:53
Ливерпуль вряд ли сможет подписать летом Беллингема
НХЛ18:40
НХЛ: лучшие бомбардиры
Евро-202418:28
Евро-2024 - отборочный турнир: расписание и результаты
Киберспорт18:16
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа18:02
Cтало известно, где будут транслировать матчи сборной Украины U-21
Европа17:50
Тоттенхэм повесил ценник на Кейна
Европа17:24
Англия потеряла лучшего игрока в заявке на матч против Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK