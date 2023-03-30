"Им нужно подраться, чтобы получить мою корону": Леннокс Льюис - о бое Фьюри - Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением о потенциальном поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам британской легенды, боксеры должны провести бой, чтобы определить нового короля дивизиона.

"Сейчас я бы хотел увидеть бой Фьюри с Усиком. Это был бы отличный поединок. Кроме того, я верю, что они должны встретиться, поскольку сейчас я последний абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Чтобы один из этих парней получил мою корону, им необходимо подраться", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Sustain Health.

Ранее сообщалось, что Чисора сделал громкое заявление по поводу боя Усик - Фьюри.