Чисора сделал громкое заявление по поводу боя Усик - Фьюри

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался о судьбе поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам британского боксера, "Цыганский король" проведет бой с украинским чемпионом.

"Я бы посоветовал фанатам бокса не беспокоиться. До конца этого года вы получите большой блокбастер. Давайте скажу так: вскоре к вам, ребята, придет большой блокбастер".

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"Я имею в виду мой четвертый бой с Фьюри? Нет, это будет поединок Фьюри - Усик с большим андеркардом. Усик против Тайсона, и андеркард этого вечера бокса будет потрясающим. Я не могу сказать больше. Я не буду выступать в этом карде. Я буду продвигать его. Я всего лишь говорю, что приближается большой вечер бокса. Просто следите за новостями и смотрите", - приводит слова Чисоры Daily Star.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри нашел неожиданную причину срыва боя с Усиком.