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Промоутер Усика сделал прогноз на бой Джошуа - Франклин

Александр Красюк верит в успех британского боксера.
Сегодня, 10:45
Энтони Джошуа - Джермейн Франклин / Getty Images
Энтони Джошуа - Джермейн Франклин / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о поединке бывшего соперника украинца Энтони Джошуа и Джермейна Франклина.

По словам промоутера, британец должен победить, ведь соперник не является грозным оппонентом.

"Я фанат бокса, так что не мог упустить возможность оказаться внутри всего того, что происходит вокруг боя Джошуа - Франклин. Во-вторых, если у тебя есть объединенный чемпион мира в супертяжелом весе, тебе нужно следить за происходящим. Matchroom - мои друзья. Я был в Лондоне, поэтому просто не мог пропустить их событие".

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"Этот бой не должен стать большим вызовом для Джошуа. Скорее всего, он победит нокаутом", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, бой Джошуа против Франклина состоится 1 апреля в Лондоне.


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