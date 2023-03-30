Джошуа сделал прогноз на свой бой с Франклином

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о своем поединке с Джермейном Франклином.

По словам британца, он намерен нокаутировать соперника в концовке боя.

"В субботу вы увидите от меня ритм и плавность. Как только ты входишь в состояние плавности и чувствуешь ритм, ты начинаешь выбрасывать комбинации. Я думаю, что нокаутирую Джермейна примерно в десятом раунде. Он тертый калач".

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"Я достаточно рельефный как для большого парня. Но ударная мощь - не главное. Главное - подбирать удары и объединять их в комбинации. Я просто хочу повеселиться и выступить для себя и своего тренера. Я чувствую, что моих кондиций достаточно, чтобы пройти 12 раундов с хорошей работоспособностью, в хорошем темпе. Я хочу поблагодарить свою команду за то, что подгоняла меня в тренировочном лагере. Мне нравятся показатели, которые я вижу. Это придает мне уверенности в том, что я собираюсь сделать", - приводит слова Джошуа Boxing 247.

Напомним, бой Джошуа против Франклина состоится 1 апреля в Лондоне.

Ранее Франклин озвучил амбициозную цель на бой с Джошуа.