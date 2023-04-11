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Лопес сделал неожиданный прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

Бывший соперник Ломаченко неожиданно поддержал его в титульном поединке.
Сегодня, 07:36
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Бывший чемпион мира в легкой весовой категории, который ныне выступает в первом полусреднем весе, Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) поделился мнением о поединке между нынешним абсолютным чемпионом Девином Хэйни (29-0, 15 КО) и бывшим обладателем титулов в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

По словам звездного американца, победу в титульном бою одержит спортсмен с украинским паспортом.

"Я знаю их обоих. Знаю, как работает этот бизнес. Выиграет Ломаченко! Почему? Потому что Хэйни - не Теофимо. Никто не побьет Ломаченко".

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"Я был с ним в ринге. Он умный. У него так много разных тактик, которые я сам никогда не использовал и о которых даже не задумывался. У него есть грязная тактика, и у него есть чистая тактика. В любом случае Ломаченко очень опытен, и мне кажется, что никто из них не готов к этому", - приводит слова Лопеса ESNEWS.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.


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