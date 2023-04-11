"Это будет легкая ночь для него": Ортис сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

Американский легковес Джамейн Ортис поделился прогнозом на бой между обладателем бесспорным титулом в его весовой категории Девином Хэйни и бывшим чемпионом в трех дивизионов украинцем Василием Ломаченко.

По словам Ортиса, победу в титульном бою одержит его соотечественник.

"Это будет сложный бой для обоих парней, но у меня есть победитель - Хэйни. Просто он более крупный парень и у него хороший, сильный джеб. Все же Ломаченко еще на кое-что способен, что сделает бой интересным".

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"Джеб - это залог успеха в это поединке. Я держал Ломаченко в страхе своим джебом. Если вы сможете этим пользоваться постоянно, то победите Ломаченко. Хэйни показал, что у него отличный джеб в бою с Камбососом. Он победил Джорджа только одним этим ударом. Если Девин пристреляется, то это будет легкая ночь для него", - цитирует Ортиса Boxing News 24.

Напомним, бой Хэйни - Ломаченко должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.