Энди Руис отреагировал на слухи о поединке с Фьюри
Мексиканец готов сразиться за чемпионский пояс.
Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился мнением о возможном поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Мексиканский боксер у себя в Instagram опубликовал цитату промоутера британца Боба Арума, который заговорил о возможном бое.
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Руис добавил к словам функционера изображение титула WBC и корону над своими инициалами.
Напомним, свой последний бой Руис провел в сентябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил кубинского ветерана Луиса Ортиса.