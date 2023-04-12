Энди Руис отреагировал на слухи о поединке с Фьюри

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился мнением о возможном поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Мексиканский боксер у себя в Instagram опубликовал цитату промоутера британца Боба Арума, который заговорил о возможном бое.

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Руис добавил к словам функционера изображение титула WBC и корону над своими инициалами.

Напомним, свой последний бой Руис провел в сентябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил кубинского ветерана Луиса Ортиса.