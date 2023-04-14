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Хэйни - о бое с Ломаченко: Определится король дивизиона

Американец сравнил бой с украинцем и дуэлью перспективных боксеров.
Сегодня, 13:16
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни заявил о том, что его бой против Василия Ломаченко определит короля дивизиона.

По словам американца, титульный поединок намного важнее, чем противостояние между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией

"Очевидно, что у парней много фанатов. У Райана много поклонников и у Джервонты больше количество поклонников. Так что это большой бой.

Все же истинные поклонники бокса знают, что настоящее противостояние будет между мной и Ломаченко. В ринге встретятся два лидера дивизиона и определят короля своей весовой категории", - цитирует Хэйни Boxing Scene.

Напомним, бой Хэйни и Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее американец назвал причину того, почему согласился на бой с Ломаченко.


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