Редкач сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

Украинский боксер Иван Редкач поделился мнением о предстоящем поединке абсолютного чемпиона легкой весовой категории Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам Редкача, победу в титульном бою одержит американский спортсмен.

"Я отдаю предпочтение Хэйни, потому что он моложе, голоднее и более мотивирован. Лома тоже отличный боец, но он провел 400 боев в любителях. Это непросто", - сказал Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее американец назвал причину того, почему согласился на бой с Ломаченко.