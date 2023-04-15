Редкач сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни
Украинский спортсмен решил стать на сторону американского боксера.
Украинский боксер Иван Редкач поделился мнением о предстоящем поединке абсолютного чемпиона легкой весовой категории Девина Хэйни и Василия Ломаченко.
По словам Редкача, победу в титульном бою одержит американский спортсмен.
"Я отдаю предпочтение Хэйни, потому что он моложе, голоднее и более мотивирован. Лома тоже отличный боец, но он провел 400 боев в любителях. Это непросто", - сказал Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.
Ранее американец назвал причину того, почему согласился на бой с Ломаченко.