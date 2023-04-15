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Редкач сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

Украинский спортсмен решил стать на сторону американского боксера.
Сегодня, 09:48
Иван Редкач / Getty Images
Иван Редкач / Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач поделился мнением о предстоящем поединке абсолютного чемпиона легкой весовой категории Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам Редкача, победу в титульном бою одержит американский спортсмен.

"Я отдаю предпочтение Хэйни, потому что он моложе, голоднее и более мотивирован. Лома тоже отличный боец, но он провел 400 боев в любителях. Это непросто", - сказал Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее американец назвал причину того, почему согласился на бой с Ломаченко.


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