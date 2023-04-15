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Хэйни: Я являюсь криптонитом для Ломаченко

Американский спортсмен готов показать свои лучшие качества в бою с бывшим чемпионом.
Сегодня, 11:15
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился мнением о поединке с Василием Ломаченко.

По словам американского боксера, спортсмен с украинским паспортом ничего не сможет противопоставить ему.

"Я буду рад показать миру, что гораздо лучше этого парня. У него есть опыт, футворк, боксерский IQ, но это не будет иметь значения, когда мы выйдем на ринг. На моей стороне молодость, скорость, атлетизм. Все эти атрибуты - криптонит для Ломы".

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"Я не считаю, что работа на средней дистанции - сильнейшая сторона Ломаченко. Он хочет сблизиться и как можно сильнее сократить дистанцию. Он пытается вымотать тебя и работает под своими углами. Я думаю, что средняя - это моя оптимальная дистанция. Мне нравится средняя дистанция. Посмотрим, как все будет. Со стороны можно легко что-то говорить, но посмотрим, как все сложится, когда мы разделим ринг", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, что бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.


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