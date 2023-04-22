Райан Гарсия - Джервонта Дэвис: результаты взвешивания

Боксеры близки к тому, чтобы определить претендента на титульный пояс.

В ночь с 22 на 23 апреля в Лас-Вегасе (США) на "Ти-Мобайл Арене" состоится вечер бокса, где главным событием станет поединок Джервонты Дэвиса (28-0, 26 КО) и Райана Гарсии (23-0, 19 КО).

В преддверии боя звездные боксеры прошли церемонию взвешивания, по итогам которого стало известно, что Гарсия тяжелее своего соперника.

Гарсия на весах показал - 61,46 кг, а Дэвис - 61,24 кг.

All set for #DavisGarcia 💪



⚖️ Gervonta Davis - 135 lbs

⚖️ Ryan Garcia - 135.5 lbs pic.twitter.com/DkGYIDbhtG — ESPN Ringside (@ESPNRingside) April 21, 2023

Отметим, что перед боем боксеры еще раз взвесятся, чтобы их вес не превышал 66,22 кг.

Ранее сообщалось, что Хэйни оценил возможность встречи в ринге с победителем боя Дэвис - Гарсия.