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Райан Гарсия - Джервонта Дэвис: результаты взвешивания

Боксеры близки к тому, чтобы определить претендента на титульный пояс.
Сегодня, 08:15
Джервонта Дэвис - Райан Гарсия / Getty Images
Джервонта Дэвис - Райан Гарсия / Getty Images

В ночь с 22 на 23 апреля в Лас-Вегасе (США) на "Ти-Мобайл Арене" состоится вечер бокса, где главным событием станет поединок Джервонты Дэвиса (28-0, 26 КО) и Райана Гарсии (23-0, 19 КО).

В преддверии боя звездные боксеры прошли церемонию взвешивания, по итогам которого стало известно, что Гарсия тяжелее своего соперника.

Гарсия на весах показал - 61,46 кг, а Дэвис - 61,24 кг. 

Отметим, что перед боем боксеры еще раз взвесятся, чтобы их вес не превышал 66,22 кг.

Ранее сообщалось, что Хэйни оценил возможность встречи в ринге с победителем боя Дэвис - Гарсия.


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