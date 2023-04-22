Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира на данный момент

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон поделился мнением о лучшем боксере мира.

По словам американца, сейчас чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри является лучшим.

"Лучшим бойцом в мире должен быть Тайсон Фьюри. Он самая большая шишка в боксе", - приводит слова Тайсона ESPN.

Отметим, что британец должен был провести бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе с Александром Усиком, однако поединок сорвался.

Ранее авторитетный промоутер назвал имя соперника и дату боя Тайсона Фьюри.