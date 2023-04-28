iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Беллью патриотично отреагировал на то, что Усик посетил украинских военных

Британец следит за действиями титулованного боксера в Украине.
Сегодня, 14:32
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Чемпион WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) посетил украинских военных.

Бывший чемпион мира Тони Беллью отреагировал на то, что украинец посетил позиции военных.

Британец опубликовал пост, оставив смайлики в виде сердечек, которые исполнены в синий и желтые цвета.

"Этот парень . Берегите себя", - написал Беллью.

Ранее Беллью назвал боксера, который является самым опасным для Фьюри.


Статьи по теме

Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси
Вратарь Баварии может покинуть клуб уже этим летом Вратарь Баварии может покинуть клуб уже этим летом
Руис анонсировал бой с Фьюри, но промоутер сразу же все опроверг Руис анонсировал бой с Фьюри, но промоутер сразу же все опроверг
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель и Цзяхуэй играют в полуфинале
просмотров

Последние новости

Украина16:30
Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Европа16:26
Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси
Европа15:49
Вратарь Баварии может покинуть клуб уже этим летом
Бокс15:42
Руис анонсировал бой с Фьюри, но промоутер сразу же все опроверг
Украина15:13
Верес минимально обыграл Львов после жаркой перестрелки в первом тайме
Украина14:56
Динамо Киев в зрелищной игре переиграло Металлист
Другие14:53
Министерство молодежи и спорта дало пояснения по поводу участия украинских спортcменов в международных турнирах
Бокс14:32
Беллью патриотично отреагировал на то, что Усик посетил украинских военных
Бокс14:10
Беллью назвал боксера, который является самым опасным для Фьюри
Формула 113:53
Гран-при Азербайджана-2023: Первая практика. Ферстаппен первый, Леклер сразу за ним
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK