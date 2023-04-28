Беллью патриотично отреагировал на то, что Усик посетил украинских военных
Британец следит за действиями титулованного боксера в Украине.
Чемпион WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) посетил украинских военных.
Бывший чемпион мира Тони Беллью отреагировал на то, что украинец посетил позиции военных.
Британец опубликовал пост, оставив смайлики в виде сердечек, которые исполнены в синий и желтые цвета.
"Этот парень . Берегите себя", - написал Беллью.
#ThisGuy 💙💛 #StaySafe https://t.co/UQ6Rl6h45f— Tony Bellew (@TonyBellew) April 27, 2023
Ранее Беллью назвал боксера, который является самым опасным для Фьюри.