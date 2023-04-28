Беллью назвал боксера, который является самым опасным для Фьюри

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мнением о доминации Тайсона Фьюри в супертяжелом весе.

По словам спортсмена, украинский чемпион Александр Усик является самым опасным для британца.

"Сейчас Фьюри проще победить. Хотя сделать это может только несколько бойцов. Держите в уме, что один из них - это Александр Усик. Не поймите меня неправильно, сейчас Фьюри - лучший супертяж, но я считаю, что он более склонен к поражению от Усика. Сперва Тайсон ломает всех соперников ментально. Единственный человек, которого он не сломал и никогда не сломает - это Усик".

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"Стиль Фьюри изменился. Он был неудобным, скользким, большим и быстрым, а стал агрессивным, идущим вперед контрпанчером с тяжелым ударом. Это играет на руку Усику.

Тайсона Фьюри, который в 2015 году победил Владимира Кличко, было невозможно побить. Он с ростом 207 сантиметров и весом 127 килограммов двигался как легковес и обладал действительно быстрыми руками. Он заставлял тебя промахиваться и создавал тебе проблемы. С ним невозможно было иметь дело", - приводит слова Беллью Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Питер Фьюри назвал фаворита супертурнира с участием Усика.