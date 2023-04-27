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Питер Фьюри: Усик - опасный противник, он заслуживает быть там, где он находится

Дядя "Цыганского короля" считает украинца самым опасным противником, которого нельзя недооценивать.
Сегодня, 20:10
Александр Усик / https://www.instagram.com/usykaa/
Александр Усик / https://www.instagram.com/usykaa/

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри, отдал должное украинскому непобежденному чемпиону в супертяжелом весе по версиям  WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring Александру Усику.

Британец, который ранее прокомментировал потенциальный турнир при участии "Цыганского короля", Усика, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, заявил, что его племяннику ни в коем случае не стоит недооценивать украинца, который заслуженно находится в статусе чемпиона мира.

"Тайсон определенно лучше Джошуа и Уайлдера, но Усик — другой игрок. Он устроит тяжелый бой для любого", — цитирует Питера Фьюри talkSPORT. "Он не будет ни для кого легкой прогулкой в парке, и он не маленький тяжеловес".

"Этот бой, он будет очень равным. Он может закончиться как в одну, так и в другую сторону. Усик — опасный оппонент. Я думаю, что все в команде Тайсона знают об этом, так что его нельзя игнорировать. Усик по праву занимает то место, где он находится, он серьезный боец".

Напомним, что Александр Усик и Тайсон Фьюри так и не смогли договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Теперь украинцу предстоит встретиться с обязательным претендентом в лице Даниэля Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Питер Фьюри

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