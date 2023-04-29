Брэдли: Ломаченко попытается разоблачить Хэйни в поздних раундах

Популярный американский боксер Тимоти Брэдли высказался о поединке Василия Ломаченко и абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам спортсмена, боксер с украинским паспортом имеет все шансы удивить титулованого соперника.

"Василия сильно недооценивают. Вы должны понимать, что когда Ломаченко выдает некачественное выступление, как правило, он возвращается с удвоенной силой. Когда Ломаченко проиграл Салидо, он вернулся и доминировал над Гэри Расселлом-младшим".

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"Когда Ломаченко выдал некачественное выступление с Тео Лопесом, с кем он вернулся? Он доминировал над Масайоши Накатани. Теперь у него было посредственное выступление с Джемейном Ортисом. Я говорю вам, что он вернется в стиле Ломаченко. Он будет стремиться разоблачить Хэйни. Я думаю, что Ломаченко попытается разоблачить его в поздних раундах", - приводит слова Брэдли Amazing Fishing BD.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.