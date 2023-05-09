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Теофимо Лопес-старший назвал единственный шанс Хэйни победить Ломаченко

Отец известного боксера сомневается в успехе американского чемпиона.
Сегодня, 12:18
Девин Хэйни с отцом / Getty Images
Девин Хэйни с отцом / Getty Images

Тренер и отец американского боксера Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший высказался о титульном поединке абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни и Василия Ломаченко..

По словам специалиста, американец сможет победить лишь при одном условии, которое будет соблюдать на протяжении всего боя. 

"Давайте оценим Лому, который дрался с нами, на 10 баллов. Если в бою с Хэйни он выступит на 6,5-7 баллов, то побьет этого пацана. Почему? Потому что для победы над Ломаченко ты должен быть совершенно разносторонним. Другими словами, ты не можешь постоянно делать одно и то же дерьмо, потому что Ломаченко этим воспользуется и достанет тебя.

Я думаю, что Ломаченко очень хочет реабилитироваться в боксе и вернуть все эти пояса. Это то, чего он всегда хотел. Так что я жду, что он вернется, пожалуй, на семерку. Не на десятку, как тогда, когда с ним дрались мы. Но ты никогда не знаешь. Стили делают бои".

Лопес-старший уверен, что американец может победить только по очкам.

"Очень сложный бой для Хэйни. Единственная возможность, которую я ему даю, - это если он будет весь вечер держаться на дистанции и использовать джеб, как он всегда делает, и выиграет по очкам. Но это будет очень сложно", - сказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что отец Лопеса сделал прогноз на поединок.


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