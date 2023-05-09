Отец Теофимо Лопеса сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни

Тренер и отец бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший высказался о поединке бывшего соперника сына Василия Ломаченко и Девина Хэйни.

По словам специалиста, американец согласился на поединок, ведь Ломаченко уже стал слабее.

"Единственная причина, по которой Хэйни согласился на этот бой, заключается в том, что это уже не тот Ломаченко, с которым дрались мы. Мы бились с лучшим Ломой. Вероятно, сейчас Хэйни видит его слабости. Они пошли на это, но ты никогда не знаешь. Возможно, Ломаченко окажется слишком быстрым.

Я не хочу давать никаких подсказок, но все же одну вам дам. Может быть, вы поймете ее или нет. Благодаря этому я стал лучшим тренером 2020 года. Я единственный, кто решил загадку, как побить Ломаченко. Если он найдет свои углы, то стопроцентно победит в этом бою".

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Теофимо Лопес-старший заявил, что Ломаченко победит в титульном поединке.

"Люди пытались делать то, что попытается сделать Девин Хэйни. Они пытались перебоксировать боксера, перебоксировать гребаную "Матрицу". Ломаченко называют "Матрицей" не просто так. Он уже не та "Матрица", что раньше, но его хватит, чтобы побить Хэйни. Я ставлю на победу Ломаченко единогласным решением судей", - сказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Ранее бывший соперник Ломаченко объяснил, почему тот победит Хэйни.