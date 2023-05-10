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Украинец Богачук проведет поединок против представителя Ганы

Украинец будет защищать чемпионский пояс.
Сегодня, 12:26
Сергей Богачук / Boxing Scene
Сергей Богачук / Boxing Scene

Украинский средневес в ближайшее время проведет свой следующий бой.

Промоутер спортсмена Том Леффлер ранее сообщал, что тот скоро вернется в ринг.

На портале BoxRec появилась информация о том, что Богачук проведет бой против представителя Ганы Патрика Аллоты.

Поединок пройдет 22 июля в Chumash Casino в Санта-Инез. 

Отмечается, что на кону противостояния будет стоять пояс WBC Continental Americas, который принадлежит Богачуку.

Напомним, последний поединок перспективный украинец провел в январе нынешнего года, выиграв нокаутом в шестом раунде у Натаниэля Галлимора.


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