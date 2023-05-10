Украинец Богачук проведет поединок против представителя Ганы
Украинец будет защищать чемпионский пояс.
Украинский средневес в ближайшее время проведет свой следующий бой.
Промоутер спортсмена Том Леффлер ранее сообщал, что тот скоро вернется в ринг.
На портале BoxRec появилась информация о том, что Богачук проведет бой против представителя Ганы Патрика Аллоты.
Поединок пройдет 22 июля в Chumash Casino в Санта-Инез.
Отмечается, что на кону противостояния будет стоять пояс WBC Continental Americas, который принадлежит Богачуку.
Напомним, последний поединок перспективный украинец провел в январе нынешнего года, выиграв нокаутом в шестом раунде у Натаниэля Галлимора.