Украинец Богачук проведет поединок против представителя Ганы

Украинский средневес в ближайшее время проведет свой следующий бой.

Промоутер спортсмена Том Леффлер ранее сообщал, что тот скоро вернется в ринг.

На портале BoxRec появилась информация о том, что Богачук проведет бой против представителя Ганы Патрика Аллоты.

Поединок пройдет 22 июля в Chumash Casino в Санта-Инез.

Отмечается, что на кону противостояния будет стоять пояс WBC Continental Americas, который принадлежит Богачуку.

Напомним, последний поединок перспективный украинец провел в январе нынешнего года, выиграв нокаутом в шестом раунде у Натаниэля Галлимора.