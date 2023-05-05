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Стало известно, когда Богачук проведет свой следующий бой

Украинец продолжит путь к первой ступеньке в рейтинге.
Сегодня, 11:20
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Промоутер украинского средневеса Сергея Богачука Том Леффлер сообщил, что боксер скоро вернется в ринг.

Функционер опубликовал пост, в котором рассказал о планах команды украинца. По словам промоутреа, Богачук проведет бой в июле нынешнего года.

"Всегда приятно видеть, что Сергей Богачук является третьим в мире. Сергей готов снова защитить свой титул WBC Continental Americas в июле. Детали будут объявлены скоро", - написал Леффлер.

Напомним, последний поединок перспективный украинец провел в январе нынешнего года, выиграв нокаутом в шестом раунде у Натаниэля Галлимора.

Ранее сообщалось, что Ломаченко напомнил о бое с Хэйни, записав обращение к болельщикам.


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