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"Я живу этим": Ломаченко назвал свою мотивацию на бой с Хэйни

Бывший чемпион провел сравнения поединка за абсолютное чемпионство и выступления на Олимпийских играх.
Сегодня, 14:13
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Претендент на звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко высказался о поединке с Девином Хэйни.

По словам спортсмена, он мечтает реализовать свою мечту, собрав все пояса в одном дивизионе.

"Для меня это похоже на подготовку к моей первой Олимпиаде. Я иду спать с этой мечтой, я просыпаюсь с этой мечтой и живу с этой мечтой. Конечно, мы усердно тренируемся, готовимся к этому бою, и это большая мотивация для меня".

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"Я пытаюсь быть собой в ринге, вот и все. Я сосредоточен на этом. Ты ничего не можешь предсказать, поскольку мы понимаем, что во время боя может произойти что угодно. У нас есть стратегия на бой с Хэйни, и мы попытаемся ее реализовать", - приводит слова Ломаченко Top Rank Boxing.

Напомним, бой Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ранее сообщалось, что Ломаченко назвал главные сложности перед боем с Хэйни.


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