Хирн: Я слышал, что бой Усика и Дюбуа может сорваться

Известный промоутер не верит в проведение боя между звездным украинцем и перспективным британцем.

Известный боксерский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о бое между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком.

Хирн рассказал, что он слышал информацию о возможном срыве поединка.

"Ходят разные разговоры, не так ли? Я слышал, что бой не состоится, промоутерские торги не состоятся...

Не верю, что бой Усика и Дюбуа состоится", - заявил промоутер.

Напомним, ранее стало известно, что в конце года может состояться бой между Усиком и Фьюри.