Усик не посетит бой Ломаченко - Хэйни

Звездный украинец не будет рядом с соотечественником во время титульного поединка.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет поединок с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, не сможет посетить бой соотечественника.

Менеджер боксеров Эгис Климас сообщил, что у Усика не получается прибыть в США.

"К сожалению, Усика не будет на поединке Ломаченко. Он только что вылетел из Украины, у его жены недавно был день рождения. Но, кроме дня рождения, они продолжают заниматься делами Usyk Foundation. Они помогают людям, потерявшим дома на Родине в Украине, находящимся в беде соотечественникам. Они очень мужественны", - приводит слова функционера SecondsOut.

Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что украинец перевесил американца на церемонии взвешивания.