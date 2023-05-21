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Внук Мохаммеда Али впервые не сумел выиграть бой на профи ринге

Нико Уолш свел свой поединок к ничьей.
Сегодня, 06:00
Getty Images
Getty Images

В андеркарте боя за звание абсолютного чемпиона мира между Девинм Хейни и Василием Ломаченко состоялось сражение Нико Али Волша против Данни Розенберга (13-9-5, 4 КО).

Нико Уолш – внук легендарного Мохаммеда Али, который свои первые восемь боев на профессиональном ринге выиграл.

Их поединок проходил в формате 8 раундов и завершился ничейным результатом по раздельному решению судей. Один рефери отдал победу Волше со счетом 77-75, другой с таким же счетом считает, что победил Розенберг, а третий увидел равный бой 76-76.

Напомним, что также в рамках этого вечера бокса прошел поединок за звание чемпиона мира, который завершился крутым нокаутом.


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