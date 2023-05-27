iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Определился наиболее вероятный соперник Канело

Эдди Хирн назвал поединок, который состоится в будущем.
Сегодня, 13:10
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес все еще намерен в своем следующем поединке сразиться с Дмитрием Биволом.

По словам промоутера, стороны должны провести переговоры, результатом которых станет официальный анонс боя.

"У Канело есть контракт с нами и возможность устроить реванш с Биволом. Нужно согласовать условия. Нельзя сразу же перейти к бою. Но нам необходимо обсудить эти условия с Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом. У всех в приоритете этот бой", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Отметим, что в первом поединке Бивол сенсационно победил Альвареса.

Ранее стало известно, когда и где может состояться реванш Альварес - Бивол.


Статьи по теме

Не на того напали: экс-игрок Атлетико и Милана отбился от "вооруженного" ограбления Не на того напали: экс-игрок Атлетико и Милана отбился от "вооруженного" ограбления
Динамо продлило контракт с нигерийским вингером Динамо продлило контракт с нигерийским вингером
Еще одна награда: Холанд - лучший молодой игрок АПЛ сезона-2022/23 Еще одна награда: Холанд - лучший молодой игрок АПЛ сезона-2022/23
Гран-при Монако: Третья практика. Ферстаппен снова лучший, Хэмилтон разбил болид Гран-при Монако: Третья практика. Ферстаппен снова лучший, Хэмилтон разбил болид
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:04
Не на того напали: экс-игрок Атлетико и Милана отбился от "вооруженного" ограбления
Украина15:49
Динамо продлило контракт с нигерийским вингером
Европа15:30
Еще одна награда: Холанд - лучший молодой игрок АПЛ сезона-2022/23
Формула 115:14
Гран-при Монако: Третья практика. Ферстаппен снова лучший, Хэмилтон разбил болид
Европа15:08
Полузащитник Арсенала близок к окончательной договоренности о переходе в Байер
Бокс14:53
"Я видел ограбления и похуже": Экс-соперник Ломаченко отреагировал на поражение украинца
Европа14:28
Реалу и Барселоне запретили использовать бренд Эль Класико
Европа14:21
Моуринью определился со своим будущим в Роме
Бокс14:00
Промоутер Джошуа обвинил Тайсона Фьюри во лжи
Бокс13:42
"Будет интересно": Непобежденный чемпион выразил желание подраться с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK