Определился наиболее вероятный соперник Канело

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес все еще намерен в своем следующем поединке сразиться с Дмитрием Биволом.

По словам промоутера, стороны должны провести переговоры, результатом которых станет официальный анонс боя.

"У Канело есть контракт с нами и возможность устроить реванш с Биволом. Нужно согласовать условия. Нельзя сразу же перейти к бою. Но нам необходимо обсудить эти условия с Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом. У всех в приоритете этот бой", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Отметим, что в первом поединке Бивол сенсационно победил Альвареса.

Ранее стало известно, когда и где может состояться реванш Альварес - Бивол.