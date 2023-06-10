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Теофимо Лопес разделся на церемонии взвешивания перед боем с Тейлором

Американец проведет титульный поединок.
Сегодня, 12:34
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Джош Тейлор (19-0, 13 КО) проведет поединок против бывшего абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО).

В преддверии поединка боксеры прошли процедуру взвешивания.

Примечательно, что Лопесу не сразу удалось уложиться в вес - американцу пришлось раздеваться.

Результаты взвешивания:

  • Теофимо Лопес – 63,5 кг
  • Джош Тейлор – 63,41 кг

Напомним, бой Тейлор - Лопес пройдет 10 июня на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что Бронер уничтожил соперника в первом своем бою за два года


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