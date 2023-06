Тотальное превосходство: Бронер уничтожил соперника в первом своем бою за два года

Adrien Broner wins by unanimous decision (100-90, 99-91, 99-91). Broner first fight back after 2 years and wins a complete shutout (10-0) against the Lawyer Bill Hutchinson. #BronerHutchinson #Boxing pic.twitter.com/Yff26sEqC9

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...