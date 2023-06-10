Тотальное превосходство: Бронер уничтожил соперника в первом своем бою за два года

Бывший чемпион в четырех дивизионах Эдриен Бронер (35-4-1, 24 KO) одержал победу над представителем полусреднего веса Биллом Хатчинсоном (20-3–4, 9 KO).

Звездный боксер не оставил шансов своему сопернику, выиграв бой единогласным решением судей: 100-90, 99-91, 99-91.

Adrien Broner wins by unanimous decision (100-90, 99-91, 99-91).



Broner first fight back after 2 years and wins a complete shutout (10-0) against the Lawyer Bill Hutchinson.#BronerHutchinson #Boxing



pic.twitter.com/Yff26sEqC9 — Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) June 10, 2023

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Отметим, что последний раз Бронер выходил в ринг в феврале 2021 года, когда единодушным решением судей победил Ховани Сантьяго.

Хатчинсон свой последний поединок провел в январе прошлого года против Рондайла Хабберта.

Ранее сообщалось, что Гвоздик поможет Альваресу подготовиться к реваншу с россиянином.