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Тотальное превосходство: Бронер уничтожил соперника в первом своем бою за два года

Бывший чемпион не оставил шансов оппоненту.
Сегодня, 08:40
Эдриен Бронер / Getty Images
Эдриен Бронер / Getty Images

Бывший чемпион в четырех дивизионах Эдриен Бронер (35-4-1, 24 KO) одержал победу над представителем полусреднего веса Биллом Хатчинсоном (20-3–4, 9 KO).

Звездный боксер не оставил шансов своему сопернику, выиграв бой единогласным решением судей: 100-90, 99-91, 99-91.

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Отметим, что последний раз Бронер выходил в ринг в феврале 2021 года, когда единодушным решением судей победил Ховани Сантьяго.

Хатчинсон свой последний поединок провел в январе прошлого года против Рондайла Хабберта.

Ранее сообщалось, что Гвоздик поможет Альваресу подготовиться к реваншу с россиянином.


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