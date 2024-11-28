Тоттенхэм - Рома 2:2: обзор матча и результат игры 28.11.2024

В компенсированное время ничейный результат для римлян добыл Хуммельс.

В четверг, 28 ноября, Тоттенхэм принимал на своем поле Рому в рамках пятого тура основной стадии Лиги Европы.

После поражения от Наполи в первом после возвращения Клаудио Раньери матче римляне в еврокубковом поединке выступили лучше, завершив противостояние с лондонским соперником вничью 2:2.

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Тоттенхэм повел в матче уже на пятой минуте, после того как Сон Хын Мин реализовал пенальти. Рома сумела отыграться в середине тайма усилиями Эвана Ндики, но на перерыв "шпоры" ушли с минимальным преимуществом - на 34-й минуте отличился Бреннан Джонсон.

Источник: Getty Images

Спастись от поражения "джаллоросси" удалось только в компенсированное к матчу время. На 90+1 минуте Анхелиньо прострелил слева, а Матс Хуммельс с близкого расстояния замкнул дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь поединок. На 55-й минуте украинцу удалось забить, но после консультации с VAR гол был отменен из-за офсайда.

Источник: Getty Images

Тоттенхэм после этого матча с десятью очками занимает девятое место в общей турнирной таблице Лиги Европы. Рома идет на 21-й позиции, имея в своем активе шесть баллов.

Статистика матча Тоттенхэм - Рома пятого тура Лиги Европы

Тоттенхэм - Рома 2:2

Голы: Сон, 5 (пен.), Джонсон, 34 - Ндика, 20, Хуммельс, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 3.61 - 2.36

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 24 - 18

Удары в створ: 12 - 7

Угловые: 7 - 6

Фолы: 9 - 9

Тоттенхэм: Форстер - Порро, Дрегушин, Дэвис, Грэй - Бентанкур (Бергвалль, 77), Сарр (Биссума, 68) - Джонсон (Мэддисон, 68), Кулусевски, Сон (Вернер, 77) - Соланке.

Рома: Свилар - Манчини, Хуммельс, Ндика - Челик (Залевски, 65), Паредес, Коне, Анхелиньо - Дибала (Суле, 46), Довбик, Эль-Шаарави (Салемакерс, 69).

Предупреждения: Кулусевски, Бентанкур - Паредес.

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