Мудрик отличился голом в матче Лиги конференций

В четверг, 28 ноября, Челси в матче пятого тура основной стадии Лиги конференций встречался в гостях с Хайденхаймом.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на поединок с немецкой командой в стартовом составе и своим голом помог лондонцам одержать победу со счетом 2:0.

Украинец отличился на исходе встречи, установив окончательный результат противостояния. На 86-й минуте Джейдон Санчо, ворвавшись в штрафную, отпасовал в район одиннадцатиметровой отметки на Мудрика, точно отправившего мяч в девятку.

Первый гол в матче на 51-й минуте забил Кристофер Нкунку.

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