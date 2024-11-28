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Мудрик отличился голом в матче Лиги конференций

Украинец помог Челси победить в гостях немецкий Хайденхайм.
Вчера, 22:32
Getty Images
Getty Images

В четверг, 28 ноября, Челси в матче пятого тура основной стадии Лиги конференций встречался в гостях с Хайденхаймом.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на поединок с немецкой командой в стартовом составе и своим голом помог лондонцам одержать победу со счетом 2:0.

Украинец отличился на исходе встречи, установив окончательный результат противостояния. На 86-й минуте Джейдон Санчо, ворвавшись в штрафную, отпасовал в район одиннадцатиметровой отметки на Мудрика, точно отправившего мяч в девятку.

Первый гол в матче на 51-й минуте забил Кристофер Нкунку.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги конференций.

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