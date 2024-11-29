Манчестер Юнайтед продлил беспроигрышную серию после увольнения тен Хага

Победа против Буде/Глимт стала первой для Аморима.

Манчестер Юнайтед не проигрывает уже в течение шести матчей после увольнения Эрика тен Хага.

Манкунианцы под руководством Рубена Аморима добыли первую победу, обыграв Буде/Глимт в Лиге Европы. В предыдущем матче португальца была ничья.

В целом, после увольнения Эрика тен Хага Манчестер Юнайтед еще ни разу не проиграл - четыре победы и две ничьих.

Следующий матч для манкунианцев состоится первого декабря против Эвертона.

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