Манчестер Юнайтед продлил беспроигрышную серию после увольнения тен Хага
Победа против Буде/Глимт стала первой для Аморима.
Манчестер Юнайтед не проигрывает уже в течение шести матчей после увольнения Эрика тен Хага.
Манкунианцы под руководством Рубена Аморима добыли первую победу, обыграв Буде/Глимт в Лиге Европы. В предыдущем матче португальца была ничья.
В целом, после увольнения Эрика тен Хага Манчестер Юнайтед еще ни разу не проиграл - четыре победы и две ничьих.
Следующий матч для манкунианцев состоится первого декабря против Эвертона.
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