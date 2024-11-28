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Украина попала во вторую корзину на жеребьевке отбора ЧМ-2026

Жеребьевка состоится уже 13 декабря.
Сегодня, 19:49
FIFA
FIFA

28 ноября ФИФА представила корзины для жеребьевки отбора к ЧМ-2026.

Сборная Украины оказалась во второй корзине. Вместе с нами там находятся Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия. Соответственно, с этими командами наша сборная не встретится.

Напомним, что жеребьевка европейского отбора ЧМ-2026 состоится 13 декабря, а сам этап пройдет с марта по ноябрь 2025 года.

Напомним, что на основной турнир пройдут победители своих групп. Еще четыре места будут разыграны в плей-офф, где сойдутся 12 команд, занявшие вторые места в группых плюс четыре команды, занявшие первые места в группах Лиги наций, но не прошедшие на ЧМ по предыдщим критериям.

Все корзины европейского отбора ЧМ-2026

Первая корзина: Франция, Испания, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Дания, Германия, Бельгия, Австрия.

Вторая корзина: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.

Третья корзина: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.

Четвертая корзина: Болгария, Люксембург, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.

Пятая корзина: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

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