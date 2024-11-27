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Динамо - Викторя Пльзень: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 28.11.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубковом турнире.
Вчера, 23:10
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

В четверг, 28 ноября, киевское Динамо встретится с Викторией Пльзень в рамках пятого тура основной стадии Лиги Европы-2024/25.

Команда Александра Шовковского на данный момент являются последней командой в турнирной таблице еврокубка, проиграв без единого забитого мяча свои четыре матча Лацио (0:3), Хоффенхайму (0:2), Роме (0:1) и Ференцварошу (0:4).

Чешский клуб имеет на своем счету шесть очков - одна победа и три ничьи. Победа была над Реал Сосьедадом (2:1).

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Матч Динамо - Викторя Пльзень состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Викторя Пльзень

Трансляция матча Динамо - Викторя Пльзень будет доступна в этой новости 28 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Команды провели между собой три матча, но все они были товарищескими. На счету украинского клуба одна победа, а также дважды была зафиксирована ничья.

Динамо на основном этапе Лиги Европы еще ждут матчи против Реал Сосьедада, Галатасарая и РФШ.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Динамо - Викторя Пльзень.

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