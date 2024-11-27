Динамо - Викторя Пльзень: прогноз на матч Лиги Европы 28.11.2024
В четверг, 28 ноября, киевское Динамо встретится с Викторией Пльзень в рамках пятого тура основной стадии Лиги Европы-2024/25.
Подопечные Александра Шовковского на данный момент являются последней командой в турнирной таблице еврокубка, проиграв без единого забитого мяча свои четыре матча Лацио (0:3), Хоффенхайму (0:2), Роме (0:1) и Ференцварошу (0:4).
Чешский клуб имеет на своем счету шесть очков - одна победа и три ничьи. Победа была над Реал Сосьедадом (2:1).
Матч Динамо - Викторя Пльзень состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Динамо - Викторя Пльзень
В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом украинскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с чешским соперником.
Прогноз букмекеров на матч Динамо - Виктория Пльзень
- Победа Динамо - 2.52
- Ничья - 3.4
- Победа Виктории Пльзень - 2.87
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Динамо и Виктории забьют, составляет 1.77, а на противоположный результат - 2.05.
Статистика противостояния Динамо и Виктории Пльзень
В своей истории Динамо и Виктория провели между собой три матча, однако все они были товарищескими.
Динамо - Виктория Пльзень
1 Победы 0
2 Ничьи 2
3 Голы 1
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Динамо на основном этапе Лиги Европы еще сыграет против Реал Сосьедада, Галатасарая и РФШ.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Динамо - Виктория Пльзень.
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