Динамо - Викторя Пльзень: прогноз на матч Лиги Европы 28.11.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между украинской и чешской командами.

В четверг, 28 ноября, киевское Динамо встретится с Викторией Пльзень в рамках пятого тура основной стадии Лиги Европы-2024/25.

Подопечные Александра Шовковского на данный момент являются последней командой в турнирной таблице еврокубка, проиграв без единого забитого мяча свои четыре матча Лацио (0:3), Хоффенхайму (0:2), Роме (0:1) и Ференцварошу (0:4).

Чешский клуб имеет на своем счету шесть очков - одна победа и три ничьи. Победа была над Реал Сосьедадом (2:1).

Матч Динамо - Викторя Пльзень состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Динамо - Викторя Пльзень

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом украинскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с чешским соперником.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Виктория Пльзень

Победа Динамо - 2.52

- 2.52 Ничья - 3.4

- 3.4 Победа Виктории Пльзень - 2.87

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Динамо и Виктории забьют, составляет 1.77, а на противоположный результат - 2.05.

Статистика противостояния Динамо и Виктории Пльзень

В своей истории Динамо и Виктория провели между собой три матча, однако все они были товарищескими.

Динамо - Виктория Пльзень

1 Победы 0

2 Ничьи 2

3 Голы 1

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Динамо на основном этапе Лиги Европы еще сыграет против Реал Сосьедада, Галатасарая и РФШ.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Динамо - Виктория Пльзень.

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