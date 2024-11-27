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Динамо - Викторя Пльзень: прогноз на матч Лиги Европы 28.11.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между украинской и чешской командами.
Сегодня, 22:10
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

В четверг, 28 ноября, киевское Динамо встретится с Викторией Пльзень в рамках пятого тура основной стадии Лиги Европы-2024/25.

Подопечные Александра Шовковского на данный момент являются последней командой в турнирной таблице еврокубка, проиграв без единого забитого мяча свои четыре матча Лацио (0:3), Хоффенхайму (0:2), Роме (0:1) и Ференцварошу (0:4).

Чешский клуб имеет на своем счету шесть очков - одна победа и три ничьи. Победа была над Реал Сосьедадом (2:1).

Матч Динамо - Викторя Пльзень состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Динамо - Викторя Пльзень

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом украинскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с чешским соперником.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Виктория Пльзень

  • Победа Динамо - 2.52
  • Ничья - 3.4
  • Победа Виктории Пльзень - 2.87

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Динамо и Виктории забьют, составляет 1.77, а на противоположный результат - 2.05.

Статистика противостояния Динамо и Виктории Пльзень

В своей истории Динамо и Виктория провели между собой три матча, однако все они были товарищескими.

Динамо - Виктория Пльзень

Победы 0
Ничьи 2
Голы 1

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Динамо на основном этапе Лиги Европы еще сыграет против Реал Сосьедада, Галатасарая и РФШ.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Динамо - Виктория Пльзень.

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