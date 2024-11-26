Матч Динамо - Виктория обслужит рефери, при котором Украина неудачно стартовала в Лиге наций

На поединок Лиги Европы между киевлянами и пльзеньцами назначены португальские арбитры.

В четверг, 28 ноября, киевское Динамо проведет номинально домашний матч против Виктории Пльзень в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена португальская бригада арбитров во главе с Луишем Годинью.

Помогать ему будут соотечественники Руй Тейшейра и Педру Алмейда, а обязанности четвертого рефери выполнит Рикарду Байшинью.

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За систему VAR будет отвечать португалец Тьягу Мартинш, а его помощником станет француз Жером Бризар.

Источник: UEFA.COM

Ранее Годинью не пересекался с Динамо, но работал на матчах других украинских команд. Совсем недавно, в начале сентября этого года, португальский арбитр обслуживал стартовый поединок сборной Украины в групповом раунде Лиги наций, в котором "сине-желтые" потерпели поражение 1:2 от Албании. Также в 2021 году он работал на матче группового этапа Лиги конференций, в котором луганская Заря на своем поле потерпела поражение 0:3 от будущего победителя турнира итальянской Ромы.

С Викторией Пльзень Годинью уже знаком. Португалец в 2020 году был главным арбитром матча квалификации Лиги чемпионов, в котором чешская команда проиграла 1:3 нидерландскому АЗ.

Напомним, что матч пятого тура Лиги Европы Динамо - Виктория состоится в четверг, 28 ноября, в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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