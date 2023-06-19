Деревянченко оказался в ТОП-10 рейтинга WBC после поражения Мунгуи
Украинский боксер попал в рейтинг организации.
На прошлой неделе Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) провел поединок против Хайме Мунгуя и проиграл его решению судей.
Такой результат многие эксперты осудили, считая, что победа должна была добраться именно до представителя Украины.
Тем не менее, даже поражение в столь близком бою дало возможность Сергею войти в ТОП-10 рейтинга WBC, в котором он теперь занимает восьмую строчку.
Рейтинг WBC во втором среднем весе
Чемпион: Сауль Альварес
- Кристиан Мбилли
- Хайме Мунгуя
- Эрик Базинян
- Колеб Плант
- Деметриус Андраде
- Али Ахмедов
- Кевин Леле Саджо
- Сергей Деревянченко
- Уильям Скулл
- Джон Райдер
Напомним, что после боя с Мунгуей Деревянченко выступил с заявлением, что его ограбили и он хочет получить реванш.