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Деревянченко оказался в ТОП-10 рейтинга WBC после поражения Мунгуи

Украинский боксер попал в рейтинг организации.
Сегодня, 10:54
Деревянченко / Getty Images
Деревянченко / Getty Images

На прошлой неделе Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) провел поединок против Хайме Мунгуя и проиграл его решению судей.

Такой результат многие эксперты осудили, считая, что победа должна была добраться именно до представителя Украины.

Тем не менее, даже поражение в столь близком бою дало возможность Сергею войти в ТОП-10 рейтинга WBC, в котором он теперь занимает восьмую строчку.

Рейтинг WBC во втором среднем весе

Чемпион: Сауль Альварес

  1. Кристиан Мбилли
  2. Хайме Мунгуя
  3. Эрик Базинян
  4. Колеб Плант
  5. Деметриус Андраде
  6. Али Ахмедов
  7. Кевин Леле Саджо
  8. Сергей Деревянченко
  9. Уильям Скулл
  10. Джон Райдер

Напомним, что после боя с Мунгуей Деревянченко выступил с заявлением, что его ограбили и он хочет получить реванш.


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