Деревянченко оказался в ТОП-10 рейтинга WBC после поражения Мунгуи

На прошлой неделе Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) провел поединок против Хайме Мунгуя и проиграл его решению судей.

Такой результат многие эксперты осудили, считая, что победа должна была добраться именно до представителя Украины.

Тем не менее, даже поражение в столь близком бою дало возможность Сергею войти в ТОП-10 рейтинга WBC, в котором он теперь занимает восьмую строчку.

Рейтинг WBC во втором среднем весе

Чемпион: Сауль Альварес

Кристиан Мбилли Хайме Мунгуя Эрик Базинян Колеб Плант Деметриус Андраде Али Ахмедов Кевин Леле Саджо Сергей Деревянченко Уильям Скулл Джон Райдер

Напомним, что после боя с Мунгуей Деревянченко выступил с заявлением, что его ограбили и он хочет получить реванш.