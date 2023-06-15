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"Меня ограбили": Деревянченко потребовал реванш с Мунгией

Украинец верит, что мексиканец даст ему второй поединок.
Сегодня, 09:00
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Бывший претендент на титул в среднем весе Сергей Деревянченко заявил, что стал жертвой ограбления со стороны судей в бою против Хайме Мунгии.

По словам украинского боксера, он надеется, что мексиканец даст ему реванш.

"Я чувствую, что меня ограбили и лишили победы судейским решением в бою с Головкиным, а теперь и с Мунгией. Все говорят, что наш субботний поединок был боем года".

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"Если я не получу незамедлительный реванш, то боксерская система сломана. Мунгия - классный парень. Он сказал, что даст мне реванш. Давайте посмотрим, произойдет ли это", - сказал Деревянченко в интервью ESPN.

Напомним, Мунгия победил единогласным решением судей - 115-112, 114-113 и 114-113.

Ранее сообщалось, что тренер Деревянченко оценил поражение украинца в бою с Мунгией.


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