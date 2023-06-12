Тренер Деревянченко оценил поражение украинца в бою с Мунгией

Тренер бывшего претендента на чемпионский титул в среднем весе Сергея Деревянченко Андре Розье прокомментировал поражение украинца в бою с мексиканцем Хайме Мунгией.

По словам специалиста, его подопечный немного пошатнулся после нокдауна, однако именно он заслужил победить.

"План на бой выполнялся до того момента, пока Сергей не был сбит с ног. Да, Мунгия его подловил. Все же Деревянченко действительно забрал много раундов. Это был фантастический и очень близкий бой, но нет сомнений, что мой подопечный является победителем".

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"Я очень горжусь Сергеем. На протяжении его карьеры, у него не было ничего, кроме тяжелых испытаний. Мы не поддерживаем судейское решение, потому что это не то, чего хотели бы. Тем не менее Деревянченко является народным чемпионом. Я действительно горжусь им", - приводит слова Розье Boxing Scene.

Напомним, что Мунгия добыл победу единогласным решением судей.